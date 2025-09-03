путин заявил, что не видел фильм "Волшебник кремля" с Джудом Лоу в главной роли

российский диктатор владимир путин заявил, что впервые слышит о фильме "Волшебник кремля", где его сыграл британский актер Джуд Лоу и не видел ленту, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

На вопрос журналистки, видел ли путин кадры из фильма "Волшебник кремля", где российского диктатора сыграл британский актер, президент рф сказал – "нет".

"Я не только не видел, я даже первый раз об этом слышу", - сказал путин.

Напомним

В марте в Риге стартовали съемки фильма "Волшебник кремля", где Джуд Лоу играет молодого путина. Также именно тогда появились первые фото актера в образе диктатора на съемочной площадке.

В сентябре на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма. Лента охватывает период прихода путина к власти, а сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи.

Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским