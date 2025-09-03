путин заявил, что не видел фильм "Волшебник кремля" с Джудом Лоу в главной роли
Российский диктатор владимир путин заявил, что впервые слышит о фильме "Волшебник кремля" и не видел ленту. В фильме его сыграл британский актер Джуд Лоу, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.
На вопрос журналистки, видел ли путин кадры из фильма "Волшебник кремля", где российского диктатора сыграл британский актер, президент рф сказал – "нет".
"Я не только не видел, я даже первый раз об этом слышу", - сказал путин.
В марте в Риге стартовали съемки фильма "Волшебник кремля", где Джуд Лоу играет молодого путина. Также именно тогда появились первые фото актера в образе диктатора на съемочной площадке.
В сентябре на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма. Лента охватывает период прихода путина к власти, а сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи.
