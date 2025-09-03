путин заявил, что не видел фильм "Волшебник кремля" с Джудом Лоу в главной роли

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 3064 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 5298 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 10360 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 23128 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 17638 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 21188 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20778 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22691 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 38205 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 35462 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
43%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 247879 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 247554 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 238937 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 235705 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 229696 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 1774 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 23130 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 24071 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 38205 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 35462 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Вадим Филашкин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 4332 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24750 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 38142 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40614 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54602 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
Ми-8
Lockheed C-130 Hercules
BM-30 Smerch

путин заявил, что не видел фильм "Волшебник кремля" с Джудом Лоу в главной роли

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Российский диктатор владимир путин заявил, что впервые слышит о фильме "Волшебник кремля" и не видел ленту. В фильме его сыграл британский актер Джуд Лоу, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

путин заявил, что не видел фильм "Волшебник кремля" с Джудом Лоу в главной роли

российский диктатор владимир путин заявил, что впервые слышит о фильме "Волшебник кремля", где его сыграл британский актер Джуд Лоу и не видел ленту, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

На вопрос журналистки, видел ли путин кадры из фильма "Волшебник кремля", где российского диктатора сыграл британский актер, президент рф сказал – "нет".

"Я не только не видел, я даже первый раз об этом слышу", - сказал путин.

Напомним

В марте в Риге стартовали съемки фильма "Волшебник кремля", где Джуд Лоу играет молодого путина. Также именно тогда появились первые фото актера в образе диктатора на съемочной площадке.

В сентябре на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма. Лента охватывает период прихода путина к власти, а сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи.

Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским03.09.25, 17:34 • 978 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Владимир Путин