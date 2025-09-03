путін заявив, що не бачив фільм "Чарівник кремля" із Джудом Лоу у головній ролі

російський диктатор володимир путін заявив, що вперше чує про фільм "Чарівник кремля", де його зіграв британський актор Джуд Лоу та не бачив стрічку, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

На запитання журналістки, чи бачив путін кадри з фільму "Чарівник кремля", де російського диктатора зіграв британський актор, президент рф сказав – "ні".

"Я не тільки не бачив, я навіть перший раз про це чую", - сказав путін.

Нагадаємо

У березні у Ризі стартували зйомки фільму "Чарівник кремля", де Джуд Лоу грає молодого путіна. Також саме тоді з'явилися перші фото актора в образі диктатора на знімальному майданчику.

У вересні на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму. Стрічка охоплює період приходу путіна до влади, а сюжет заснований на романі Джуліано да Емполі.

