путин забрал у меня самое родное: телеведущий из Мариуполя бедняков сообщил о потере

Цитата

«Мамы не стало … Ночью перестало биться сердце. Тяжело писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то, смогли выехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме …«Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали... Я не хотела хоронить маму у подъезда… Как делали это другие». С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела . Но она бы ещё жила!», - написал Бедняков.

Детали

По его словам, «русский мир» - хуже самой страшной болезни.

«Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно - я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. но мы обязательно дождёмся …», - отметил Бедняков.

Дополнение

В Мариупольском городском совете показали фото центрального проспекта Мира до и после начала российской военной агрессии против Украины.

Рашистские оккупанты готовят масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину и отвлечь внимание от зверств, совершенных в Киевской области, указали в СБУ.