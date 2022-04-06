путін забрав у мене найрідніше: телеведучий з Маріуполя Бєдняков повідомив про втрату

Цитата

«Мами не стало… Вночі перестало битися серце. Тяжко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі... «Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася нагода, ми поїхали... Я не хотіла ховати маму біля під'їзду... Як робили це інші». З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона ще жила!" - написав Бєдняков.

За його словами, «русскій мір» - гірший за найстрашнішу хворобу.

«Гірше за рак і альцгеймер. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися із мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємось...», - зазначив Бєдняков.

Доповнення

У Маріупольській міській раді показали фото центрального проспекту Миру до та після початку російської військової агресії проти України.

Рашистські окупанти готують масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну та відвернути увагу від звірств, скоєних у Київській області, вказали у СБУ.