В Мариуполе показали фото центра города до и после прихода "освободителей”

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“Еще более месяца назад мариупольцы свободно гуляли по центру города. Где был яркий драматический театр и исторические здания. Сегодня от фотографий проспекта Мира замирает сердце. Оккупанты уничтожают наш Мариуполь. Бомбят инфраструктуру, исторические строения и жилые дома, где прячутся жители города, женщины и дети”, - отметили в горсовете.

Детали

Однако, отметили в горсовете, мирный и уютный Мариуполь находится в сердце каждого - это они никогда не смогут уничтожить.

“Мы победим и восстановим каждую улицу и каждое здание! Мариуполь будет украинским", - отметили в ведомстве.

Напомним

Как писал УНН, полк "Азов" показал новое фото из блокадного города-героя Мариуполя.