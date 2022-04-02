У Маріуполі показали фото центру міста до і після приходу “асвабадітелей”

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“Ще понад місяць тому маріупольці вільно гуляли центром міста. Де був яскравий драматичний театр та історичні будівлі. Сьогодні від фотографій проспекту Миру завмирає серце. Окупанти знищують наш Маріуполь. Розбомблюють інфраструктуру, історичні будови та житлові будинки, де ховаються жителі міста, жінки та діти”, - зауважили в міськраді.

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Однак, зазначили в міськраді, мирний та затишний Маріуполь знаходиться у серці кожного - це вони ніколи не зможуть знищити.

“Ми переможемо і відбудуємо кожну вулицю та кожну будівлю! Маріуполь буде українським”, - наголосили в відомстві.

Нагадаємо

Як писав УНН, полк "Азов" показав нове фото з блокадного міста-героя Маріуполя.