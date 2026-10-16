Путин взял под контроль России заводы одного из крупнейших производителей напольных покрытий в мире

российский диктатор владимир путин передал под управление российской компании активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, который входит в число мировых лидеров отрасли. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации рф, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, компания "Центр Капитал" получила во временное управление пакеты акций предприятий "Таркетт" и "Таркетт Рус", а также 100% долей компании "Таркетт Соммер".

Этим же указом кремль передал под российское управление активы других иностранных компаний, в частности "Каппа Рус", "Онтекс РУ", "Эвиосис Пекеджинг Кубань" и "Менсен Пакажинг СНГ".

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Tarkett является одним из крупнейших мировых производителей напольных покрытий. По данным компании, в 2024 году она занимала 3-е место в мире по объемам продаж и была крупнейшим производителем виниловых покрытий. Компания имеет 34 завода, 2 из которых расположены в россии.

В сентябре путин уже передал во временное управление российских структур активы Nestle, Metro, Auchan и бывшего бизнеса Leroy Merlin.

Такие решения кремль принимает на основании указа от 25 апреля 2023 года, который позволяет устанавливать контроль над имуществом компаний из так называемых недружественных государств.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что европейский бизнес, продолжающий работать в россии, стал главной мишенью этой кампании. Среди потенциальных следующих целей называли российские подразделения банков UniCredit и Raiffeisen.

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