путін забрав під контроль росії заводи одного з найбільших виробників підлогових покриттів у світі
Київ • УНН
рф взяла під тимчасове управління активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett. Під контроль передали пакети акцій і частки трьох підприємств.
російський диктатор володимир путін передав під управління російської компанії активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, який входить до світових лідерів галузі. Відповідний указ опублікували на офіційному порталі правової інформації рф, пише УНН.
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Згідно з документом, компанія "Центр Капітал" отримала в тимчасове управління пакети акцій підприємств "Таркетт" і "Таркетт Рус", а також 100% часток компанії "Таркетт Соммер".
Цим самим указом кремль передав під російське управління активи інших іноземних компаній, зокрема "Каппа Рус", "Онтекс РУ", "Евіосіс Пекеджинг Кубань" та "Менсен Пакажинг СНД".
росія продовжує забирати активи іноземних компаній
Tarkett є одним із найбільших світових виробників підлогових покриттів. За даними компанії, у 2024 році вона посідала 3 місце у світі за обсягами продажів та була найбільшим виробником вінілових покриттів. Компанія має 34 заводи, з яких 2 розташовані в росії.
У вересні путін уже передав під тимчасове управління російських структур активи Nestle, Metro, Auchan та колишнього бізнесу Leroy Merlin.
Такі рішення кремль ухвалює на підставі указу від 25 квітня 2023 року, який дозволяє встановлювати контроль над майном компаній із так званих недружніх держав.
Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що європейський бізнес, який продовжує працювати в росії, став головною мішенню цієї кампанії. Серед потенційних наступних цілей називали російські підрозділи банків UniCredit та Raiffeisen.
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