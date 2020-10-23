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Путин высказался о непризнании Эрдоганом аннексии Крыма и позиции по Карабаху

Путин высказался о непризнании Эрдоганом аннексии Крыма и позиции по Карабаху

Киев  •  УНН

 • 108117 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Позиции президента Турции Реджепа Эрдогана по аннексии Крыма и конфликту в Нагорном Карабахе не совпадают с Россией, однако это не мешает РФ сотрудничать с ним. Об этом на заседании дискуссионного клуба “Валдай” заявил президент России Владимир Путин, передает УНН.

“Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским. Что ж, у нас с ней далеко не все совпадает, также как и, скажем, по ситуации в Закавказье, наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем и позицию Европы, США, они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма — это высшая степень проявления демократии, то, что народ пришел, проголосовал — это никого не интересует. Я уже говорил, вводят санкции против крымчан. Если это аннексия, то значит они жертвы, за что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, то значит это проявление демократии, как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья! Но это происходит. Так что, что на Эрдогана пальцем показывать? Смотрите, что в других странах делается”, — сказал Путин.

По его словам, позиция президента Турции “последовательная”.

“Он не признает Крым, он не признает Нагорный Карабах. С нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем и доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции и наши подходы не совпадают, надо искать компромисс. Например, я так понимаю, по ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают. Потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью силы, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже там 30 лет ведут переговоры, а толку никакого нет. Ну, что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять”, — заявил Путин.

Как сообщал УНН, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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