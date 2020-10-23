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Путін висловився щодо невизнання Ердоганом анексії Криму та позиції по Карабаху

Путін висловився щодо невизнання Ердоганом анексії Криму та позиції по Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Позиції президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо анексії Крима та конфлікта у Нагірному Карабасі не збігаються з Росією, проте це не заважає РФ співпрацювати з ним. Про це на засіданні дискусійного клубу “Валдай” заявив президент Росії Володимир Путін, передає УНН.

“Що стосується позиції Туреччини з приводу невизнання Криму російським. Що ж, у нас з нею далеко не все збігається, також як і, скажімо, по ситуації в Закавказзі, наші точки зору часто розходяться. Але ми знаємо і позицію Європи, США, вони все начебто демократи такі записні, а то, що проведений референдум народом Криму — це вищий ступінь прояву демократії, то, що народ прийшов, проголосував — це нікого не цікавить. Я вже говорив, вводять санкції проти кримчан. Якщо це анексія, то значить вони жертви, за що ж проти них вводять санкції? А якщо вони проголосували, то значить це прояв демократії, як же можна карати за демократію? Бред, нісенітниця собача! Але це відбувається. Так що, що на Ердогана пальцем показувати? Дивіться, що в інших країнах робиться”, — сказав Путін.

За його словами, позиція президента Туреччини “послідовна”.

“Він не визнає Крим, він не визнає Нагорний Карабах. З нашого боку що? Треба наполегливо працювати з усіма, набратися терпіння, що ми і робимо і доводити всім, що наша позиція є правильною, і ми її будемо відстоювати. А там, де наші позиції і наші підходи не збігаються, треба шукати компроміс. Наприклад, я так розумію, по ситуації на Південному Кавказі все-таки наші позиції не збігаються. Тому що ми вважаємо, що все-таки вирішувати спірні питання подібного роду потрібно не за допомогою сили, не за допомогою зброї, а в дипломатичному ключі, за столом переговорів. Так, звичайно, можна сказати, що вже там 30 років ведуть переговори, а толку ніякого немає. Ну, що ж, це, на мій погляд, не означає, що потрібно почати стріляти”, — заявив Путін.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі Президент України Володимир Зеленський обговорив з ним ситуацію на Донбасі.

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