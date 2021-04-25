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Путин и Байден могут встретиться в июне, "даже есть конкретные даты"

Путин и Байден могут встретиться в июне, "даже есть конкретные даты"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-1", передает УНН.

Ушаков сообщил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров "сигналы есть, конечно". Однако, по его словам, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет.

Цитата

"Пока еще нет (обсуждения на рабочем уровне), но сигнал получен, рассмотрим", - сказал помощник президента РФ.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - подчеркнул он.

Детали

Ушаков при этом уточнил, что в качестве возможного срока встречи Путина и Байдена "называют июнь, даже есть конкретные даты". Он не стал называть эти даты, повторив лишь, что речь идет об июне.

Напомним

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

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