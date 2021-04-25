Путін та Байден можуть зустрітись у червні, "навіть є конкретні дати"

Ушаков повідомив, що з американської сторони про намір провести зустріч лідерів "сигнали є, звичайно". Однак, за його словами, на робочому рівні обговорення саміту поки не йде.

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"Поки ще немає (обговорення на робочому рівні), але сигнал отриманий, розглянемо", - сказав помічник президента РФ.

"В залежності від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно", - підкреслив він.

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Ушаков при цьому уточнив, що в якості можливого терміну зустрічі Путіна і Байдена "називають червень, навіть є конкретні дати". Він не став називати ці дати, повторивши лише, що мова йде про червень.

Нагадаємо

Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За свідченням прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "в третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.