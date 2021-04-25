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Путін та Байден можуть зустрітись у червні, "навіть є конкретні дати"

Київ • УНН

 • 19833 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні, але прийняття остаточного рішення буде залежати від багатьох факторів. Про це заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков в ефірі телеканалу "Росія-1", передає УНН.

Ушаков повідомив, що з американської сторони про намір провести зустріч лідерів "сигнали є, звичайно". Однак, за його словами, на робочому рівні обговорення саміту поки не йде.

Цитата

"Поки ще немає (обговорення на робочому рівні), але сигнал отриманий, розглянемо", - сказав помічник президента РФ.

"В залежності від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно", - підкреслив він.

Деталі

Ушаков при цьому уточнив, що в якості можливого терміну зустрічі Путіна і Байдена "називають червень, навіть є конкретні дати". Він не став називати ці дати, повторивши лише, що мова йде про червень.

Нагадаємо

Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За свідченням прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "в третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

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