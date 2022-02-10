Путин утверждает, что его слова об Украине и "красавице" не имели личного измерения

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что его слова об Украине и связанная с этим фраза "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели "личного измерения". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.