Путин рекомендовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михеила Николаевича", - высказался Путин.

Также Путин заявил, что Саакашвили был незаконно лишен гражданства и незаконно выслан из Украины.

Напомним, Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину.

Как сообщал УНН, Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.