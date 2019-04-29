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Путін рекомендував Зеленському повернути українське громадянство Саакашвілі

Путін рекомендував Зеленському повернути українське громадянство Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін порадив лідеру президентських перегонів Володимиру Зеленському повернути громадянство України Міхеілу Саакашвілі. Про це Путін заявив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Щодо свобод, у цьому сенсі краще почати навіть не з Росії, не з росіян, а, припустимо, з грузинів або з колишніх грузинів. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт, людині, який в минулому була грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Міхеіла Миколайовича ", - висловився Путін.

Також, Путін заявив, що Саакашвілі був незаконно позбавлений громадянства та незаконно висланий із України.

Нагадаємо, Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду в Україну.

Як повідомляв УНН, Саакашвілі подав клопотання про зняття заборони на в'їзд в Україну.

Раніше повідомлялося, що стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

Українські Національні Новини

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