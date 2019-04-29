Путін рекомендував Зеленському повернути українське громадянство Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін порадив лідеру президентських перегонів Володимиру Зеленському повернути громадянство України Міхеілу Саакашвілі. Про це Путін заявив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Щодо свобод, у цьому сенсі краще почати навіть не з Росії, не з росіян, а, припустимо, з грузинів або з колишніх грузинів. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт, людині, який в минулому була грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Міхеіла Миколайовича ", - висловився Путін.
Також, Путін заявив, що Саакашвілі був незаконно позбавлений громадянства та незаконно висланий із України.
Нагадаємо, Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду в Україну.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі подав клопотання про зняття заборони на в'їзд в Україну.
Раніше повідомлялося, що стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року.