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Путин провел телефонный разговор с Меркель: обсуждали Украину и Нагорный Карабах

Путин провел телефонный разговор с Меркель: обсуждали Украину и Нагорный Карабах

Киев  •  УНН

 • 15198 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, обсудили ситуацию в Украине и в Нагорном Карабахе, а также договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам телефонного разговора лидеров, пишет УНН.

Путин и Меркель обсудили урегулирование в Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации “Минска-2”.

“В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту (как считают в Москве — ред.) с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках контактной группы “Мерами по усилению режима прекращения огня”, — отметили в Кремле. “Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“, принятых год назад на саммите в Париже”, — подчеркивается в сообщении пресс-службы. В Кремле добавили, что во время телефонного разговора “вновь указано на безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств”.

“Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины”, — сказали в Кремле.

“В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Меркель также подробно обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

“Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора”, — говорится в сообщении.

В разговоре было подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.

Кроме того, Путин и Меркель акцентировали внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений. “В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования”, — уточнили в Кремле.

Стороны также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по ситуации в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.

“Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ”, — говорится в сообщении.

В беседе было также акцентировано внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений. “В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией центр гуманитарного реагирования”, — уточнили в Кремле.

Добавим, ранее в Кремле сообщили, что у Путина “нет планов касательно разговора с Зеленским в ближайшее время”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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