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У Кремлі повідомили, що у Путіна "немає планів щодо розмови з Зеленським найближчим часом"

У Кремлі повідомили, що у Путіна "немає планів щодо розмови з Зеленським найближчим часом"

Київ • УНН

 • 11025 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін в найближчі дні не планує телефонних переговорів з українським Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Поки в найближчі дні такої телефонної розмови немає в планах”, — сказав журналістам у середу прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу бесіду Путіна з Зеленським.

“За необхідності така розмова дуже легко може бути узгоджена через наявні канали спілкування”, — зауважив представник Кремля. При цьому він додав, що Кремль “не анонсує конкретні телефонні розмови” Путіна.

Нагадаємо, в жовтні Зеленський зробив заяву щодо можливості угоди з Путіним щодо окупованих територій. Президент України не виключає, що вдасться досягти мирної угоди з Володимиром Путіним, який поверне Україні тимчасово окуповані території.

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