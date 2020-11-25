У Кремлі повідомили, що у Путіна "немає планів щодо розмови з Зеленським найближчим часом"

“Поки в найближчі дні такої телефонної розмови немає в планах”, — сказав журналістам у середу прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу бесіду Путіна з Зеленським.

“За необхідності така розмова дуже легко може бути узгоджена через наявні канали спілкування”, — зауважив представник Кремля. При цьому він додав, що Кремль “не анонсує конкретні телефонні розмови” Путіна.

Нагадаємо, в жовтні Зеленський зробив заяву щодо можливості угоди з Путіним щодо окупованих територій. Президент України не виключає, що вдасться досягти мирної угоди з Володимиром Путіним, який поверне Україні тимчасово окуповані території.