Путін провів телефонну розмову з Меркель: обговорювали Україну та Нагірний Карабах

Путін і Меркель обговорили врегулювання в Україні. Як повідомила пресслужба Кремля, сторони висловили заклопотаність відсутністю прогресу в реалізації “Мінська-2”.

“В ході обміну думками з внутрішньоукраїнського конфлікту (як вважають у Москві — ред.) із задоволенням констатовано, що в цілому дотримується перемир’я, введене згідно до підписаних в липні в рамках контактної групи “Заходів щодо посилення режиму припинення вогню”, — відзначили в Кремлі. “Разом з тим висловлена заклопотаність у зв’язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень „нормандської четвірки“, прийнятих рік тому на саміті в Парижі”, — підкреслюється в повідомленні пресслужби. У Кремлі додали, що під час телефонної розмови “знову вказано на безальтернативність мінських угод як основи врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов’язань”.

“Підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі, по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України”, — сказали в Кремлі.

“У контексті взаємодії у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції домовлено про подальші контакти між міністерствами охорони здоров’я Росії і ФРН, зокрема, з питань вакцин”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Путін і Меркель також детально обговорили в телефонній розмові ситуацію навколо Нагірного Карабаху.

“Володимир Путін інформував про вжиті посередницькі зусилля з метою припинення військових дій, а також про діяльність російських миротворців, розгорнутих на прохання Баку і Єревана уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору”, — йдеться в повідомленні.

У розмові було підкреслено, що послідовна реалізація домовленостей, зафіксованих в заяві президентів Азербайджану і Росії і прем’єр-міністра Вірменії від 9 листопада, сприяє загальній стабілізації обстановки в регіоні.

Крім того, Путін і Меркель акцентували увагу на тому, що важливо вирішити в Карабасі насущні проблеми населення, яке постраждало від сутичок. “У зв’язку з цим наголошено на необхідності підключення спеціалізованих міжнародних структур до роботи, якою займається створений Росією Центр гуманітарного реагування”, — уточнили в Кремлі.

Сторони також висловили готовність до подальшої співпраці з ситуації в Карабасі в рамках Мінської групи ОБСЄ.

“Виражена обопільна готовність до подальшої співпраці в рамках Мінської групи ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні.

У бесіді було також акцентовано увагу на тому, що важливо вирішити в Карабасі насущні проблеми населення, яке постраждало від сутичок. “У зв’язку з цим наголошено на необхідності підключення спеціалізованих міжнародних структур до роботи, якою займається створений Росією центр гуманітарного реагування”, — уточнили в Кремлі.

Додамо, раніше в Кремлі повідомили, що у Путіна “немає планів щодо розмови із Зеленським найближчим часом”.