путин принял нового президента Туркменистана в условиях изоляции Запада

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Новый президент авторитарного Туркменистана Сердар Бердымухамедов в пятницу призвал к укреплению связей со "стратегическим" партнером Москвой во время встречи в кремле с путиным, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Встреча состоялась в то время, когда путин ищет новые рынки и надеется укрепить связи со странами Африки и Азии, поскольку Запад ввел против Москвы беспрецедентные санкции.

Детали

Это был первый зарубежный визит в качестве президента для 40-летнего Бердымухамедова, который был избран руководителем богатой газом среднеазиатской страны в марте после того, как его отец Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отставку.

"Наши двусторонние связи находятся на подъеме", — сказал Бердымухамедов по итогам переговоров с путиным, особенно выделив их "равноправие и открытость".

"Наши страны обладают достаточным потенциалом для укрепления взаимной торговли и инвестиций", - добавил он.

Президет Туркменистана также сказал, что "убежден, что эта встреча придаст значительный импульс стратегическому партнерству" между Москвой и Ашхабадом.

путин, приветствовавший туркменского президента объятиями, высоко оценил их "содержательные переговоры, состоявшиеся в деловой, дружеской атмосфере".

По его словам, на переговорах "особое внимание" было уделено сотрудничеству в сфере энергетики.

путин наградил Бердымухамедова орденом Дружбы, одной из самых высоких государственных наград россии.

СМИ сообщают, что была подписана декларация об укреплении связей между Туркменистаном и россией в период изоляции Москвы.

Добавим

Бердымухамедов победил на досрочных выборах в марте, опередив символических соперников.

Его 64-летний отец заявил в феврале, что он завершает время своего 15-летнего правления, которое началось после внезапной смерти лидера-основателя Туркменистана Сапармурата Ниязова, чтобы разрешить младшим лидерам управлять страной.

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