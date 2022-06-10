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путін прийняв нового президента Туркменістану в умовах ізоляції Заходу

путін прийняв нового президента Туркменістану в умовах ізоляції Заходу

Київ • УНН

 • 211948 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Новий президент авторитарного Туркменістану Сердар Бердимухамедов у п'ятницю закликав до зміцнення зв'язків із "стратегічним" партнером Москвою під час зустрічі у кремлі з путіним, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Зустріч відбулася в той час, коли путін шукає нові ринки та сподівається зміцнити зв'язки з країнами Африки та Азії, оскільки Захід ввів проти Москву безпрецедентні санкції.

Деталі

Це був перший закордонний візит як президента для 40-річного Бердимухамедова, якого було обрано керівником багатої на газ середньоазіатської країни в березні після того, як його батько Гурбангули Бердимухамедов пішов у відставку.

"Наші двосторонні зв'язки перебувають на підйомі", — сказав Бердимухамедов за підсумками переговорів із путіним, особливо виділивши їхню "рівноправність і відкритість".

"Наші країни мають достатній потенціал для зміцнення взаємної торгівлі та інвестицій", - додав він.

Президет Туркменістану також сказав, що "переконаний, що ця зустріч надасть значного імпульсу стратегічному партнерству" між Москвою та Ашгабадом.

путін, який вітав туркменського президента обіймами, високо оцінив їхні "змістовні переговори, що відбулися у діловій, дружній атмосфері".

За його словами, на переговорах "особлива увага" була приділена співпраці у сфері енергетики.

путін нагородив Бердимухамедова орденом Дружби, однією з найвищих державних нагород росії.

ЗМІ повідомляють, що було підписано декларацію про зміцнення зв'язків між Туркменістаном і росією в період ізоляції Москви.

Додамо

Бердимухамедов переміг на дострокових виборах у березні, випередивши символічних суперників.

Його 64-річний батько заявив у лютому, що він завершає час свого 15-річного правління, яке почалося після раптової смерті лідера-засновника Туркменістану Сапармурата Ніязова, щоб дозволити молодшим лідерам керувати країною.

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