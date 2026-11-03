Путин приказал передавать в бюджет России деньги умерших граждан

Российский диктатор владимир путин подписал указ, который позволяет государству забирать средства с банковских счетов умерших россиян, если в течение 5 лет наследники не заявили на них свои права. Речь идет о рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, изъятию подлежат активы, владельцы которых умерли более 5 лет назад, а наследственные дела так и не были открыты.

Для этого российские власти создадут специальный реестр умерших граждан с персональными данными и информацией об их банковских счетах. Формированием списка займется Росимущество.

Деньги умерших россиян пойдут в бюджет

Федеральная налоговая служба должна передать необходимые сведения до 1 декабря 2026 года. После этого нотариусы будут проверять, не претендуют ли на имущество законные наследники.

Валютные сбережения будут конвертировать в рубли, а драгоценные металлы оценивать по банковским условиям или курсу Центробанка.

Решение приняли на фоне роста бюджетного дефицита россии. За январь–сентябрь 2026 года он достиг 5,2 трлн рублей, а к концу года, по прогнозу российского Минфина, может вырасти до 7,3 трлн рублей.

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