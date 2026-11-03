путін наказав передавати до бюджету росії гроші померлих громадян

російський диктатор володимир путін підписав указ, який дозволяє державі забирати кошти з банківських рахунків померлих росіян, якщо протягом 5 років спадкоємці не заявили на них свої права. Йдеться про рублі, іноземну валюту та дорогоцінні метали, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Згідно з документом, вилученню підлягатимуть активи, власники яких померли понад 5 років тому, а спадкові справи так і не відкрили.

Для цього російська влада створить спеціальний реєстр померлих громадян із персональними даними та інформацією про їхні банківські рахунки. Формуванням списку займатиметься Росмайно.

Гроші померлих росіян підуть до бюджету

Федеральна податкова служба має передати необхідні відомості до 1 грудня 2026 року. Після цього нотаріуси перевірятимуть, чи не претендують на майно законні спадкоємці.

Валютні заощадження перераховуватимуть у рублі, а дорогоцінні метали оцінюватимуть за банківськими умовами або курсом Центробанку.

Рішення ухвалили на тлі зростання бюджетного дефіциту росії. За січень–вересень 2026 року він сягнув 5,2 трлн рублів, а до кінця року, за прогнозом російського Мінфіну, може зрости до 7,3 трлн рублів.

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