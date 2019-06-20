Путин сообщил, что вопрос освобождения украинских пленных "должен решаться взаимно"

“Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в таком же положении на территории Украины”, — сказал президент РФ.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что глава российского государства Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с президентом РФ. “У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение (с Зеленским) когда-нибудь произойдет, я не сомневаюсь, что он (президент РФ) тоже начнет общение с правильных фраз ”, - заверил Песков.