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Путін повідомив, що питання звільнення українських полонених "має вирішуватися взаємно"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Проблема звільнення українських полонених, які знаходяться в ув’язненні на території Росії, повинна “вирішуватися в комплексі, з урахуванням вирішення долі росіян, які перебувають в такому ж положенні на території України”. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання українського журналіста під час прямої лінії, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Путін повідомив, що питання звільнення українських полонених "має вирішуватися взаємно"

“Питання подібного роду повинні вирішуватися в комплексі. Ми, перш ніж вирішувати такі питання, повинні подумати про те, як буде вирішена доля людей, які нам небайдужі, в тому числі російських громадян, які перебувають в такому ж положенні на території України”, — сказав президент РФ.

Як стало відомо раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що глава російської держави Володимир Путін знайде правильні слова для бесіди з президентом України Володимиром Зеленським, якщо така зустріч відбудеться. Відповідаючи на питання журналістів, представник Кремля зазначив, що бачив заяву Зеленського в одному з інтерв’ю про перші словах для можливої зустрічі з президентом РФ. “У мене немає сумнівів, що президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз. У разі, якщо таке спілкування (із Зеленським) коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він (президент РФ) теж почне спілкування з правильних фраз”, — запевнив Пєсков.

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