В то время как президент США Дональд Трамп решил сосредоточить свое внимание на Иране, российский диктатор владимир путин работает с властями Мадагаскара - он поставляет туда военную технику, в частности, вертолеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Недавно в казармах главного аэропорта Мадагаскара, в присутствии политиков, дипломатов и сослуживцев, полковник Михаэль Рандрианирина, возглавляющий это государство с 17 октября 2025 года, приветствовал поставку боевых вертолетов, грузовиков и риса от союзника.

Я хотел бы особо поблагодарить моего брата, президента россии владимира путина, за эту помощь. Это знаменует продолжение давних братских отношений между Мадагаскаром и россией. Мы возродим и укрепим их - заявил он.

Это событие произошло за день до того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Оно почти не вызвало резонанса за пределами Мадагаскара - в то же время, сам остров стал еще одним плацдармом для путина, который стремится расширить влияние рф на Африканском континенте и воспользоваться геополитической нестабильностью.

Кроме того, смена руководства Мадагаскара открыла новые возможности россиянам для доступа к стране, которая обладает ценными месторождениями металлов и полезных ископаемых и расположена на маршруте транспортировки нефти.

В то же время хаос на энергетическом рынке и стремительный рост цен дали толчок российской экономике после того, как четыре года войны в Украине исчерпали ресурсы и нанесли ущерб ее экономике - говорится в публикации Bloomberg.

В декабре 2025 года россия направила оружие военному правительству Мадагаскара, которое пришло к власти в результате октябрьского переворота.