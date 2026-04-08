$43.490.0950.270.05
ukenru
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
путин поставляет военную технику на Мадагаскар для расширения влияния в Африке - Bloomberg

Киев • УНН

 • 904 просмотра

россия передала Мадагаскару боевые вертолеты и грузовики для укрепления отношений. Это открывает кремлю доступ к ценным месторождениям металлов и нефтяным путям.

путин поставляет военную технику на Мадагаскар для расширения влияния в Африке - Bloomberg

В то время как президент США Дональд Трамп решил сосредоточить свое внимание на Иране, российский диктатор владимир путин работает с властями Мадагаскара - он поставляет туда военную технику, в частности, вертолеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Недавно в казармах главного аэропорта Мадагаскара, в присутствии политиков, дипломатов и сослуживцев, полковник Михаэль Рандрианирина, возглавляющий это государство с 17 октября 2025 года, приветствовал поставку боевых вертолетов, грузовиков и риса от союзника.

Я хотел бы особо поблагодарить моего брата, президента россии владимира путина, за эту помощь. Это знаменует продолжение давних братских отношений между Мадагаскаром и россией. Мы возродим и укрепим их

- заявил он.

Это событие произошло за день до того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Оно почти не вызвало резонанса за пределами Мадагаскара - в то же время, сам остров стал еще одним плацдармом для путина, который стремится расширить влияние рф на Африканском континенте и воспользоваться геополитической нестабильностью.

Кроме того, смена руководства Мадагаскара открыла новые возможности россиянам для доступа к стране, которая обладает ценными месторождениями металлов и полезных ископаемых и расположена на маршруте транспортировки нефти.

В то же время хаос на энергетическом рынке и стремительный рост цен дали толчок российской экономике после того, как четыре года войны в Украине исчерпали ресурсы и нанесли ущерб ее экономике

- говорится в публикации Bloomberg.

Напомним

В декабре 2025 года россия направила оружие военному правительству Мадагаскара, которое пришло к власти в результате октябрьского переворота.

Евгений Устименко

