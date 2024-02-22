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путин полчаса летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М - росСМИ

путин полчаса летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М - росСМИ

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:51  •  3631 просмотра

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президент россии владимир путин совершил 30-минутный полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в составе экипажа. Маршрут полета российского диктатора засекретили.

президент рф владимир путин совершил полет на российском ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали 

Путин совершил полет в составе экипажа стратегического ракетоносца Ту-160М, который называется "Илья Муромец". Полет длился 30 минут

Отмечается, что российский президент прибыл сразу на взлетно-посадочную полосу Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Горбунова. Кортеж президента подъехал прямо к борту. 

Для полета путин переоделся в специальный летный костюм. По словам, спикера кремля пескова маршрут полета путина засекретили, потому что это "военная тайна".

После получасового полета путин заявил, что "можно принимать в состав вооруженных сил".

Дополнение

Отмечается, что это третий полет путина на боевом самолете за 25 лет. В 2000 году путин, на тот момент исполняющий обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27 в качестве второго пилота.

Впоследствии в 2005 году Путин управлял Ту-160 в процессе испытаний крылатой ракеты дальнего радиуса действия.

Справочно

Межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 был разработан в 1970-х годах. Последние несколько лет россия активно говорит о модификации бомбардировщика.

Согласно заявлениям самих россиян, Ту-160М сохранил внешний вид, но создавался на новой технологической базе. Для этого бомбардировщика изготавливают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на тысячу километров.

Кроме того, пропаганда уверяет, что самолет имеет новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, станция радиолокации и комплекс радиоэлектронного противодействия

Напомним

США намерены объявить о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс россии и обеспечат выполнение предыдущих санкций 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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