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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

путін пів години літав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М - росЗМІ

Київ • УНН

 • 21600 перегляди

президент росії володимир путін здійснив 30-хвилинний політ на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у складі екіпажу. Маршрут польоту російського диктатора засекретили.

путін пів години літав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М - росЗМІ

президент рф володимир путін здійснив політ на російському ракетоносці Ту-160М. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

путін здійснив політ у складі екіпажу стратегічного ракетоносця Ту-160М, який має назву "Ілля Муромець". Політ тривав 30 хвилин

Зазначається, що російський президент прибув відразу на злітно-посадкову смугу Казанського авіаційного заводу імені С.П. Горбунова. Кортеж президента під'їхав прямо до борту. 

Для польоту Путін переодягнувся у спеціальний льотний костюм. За словами, речника кремля пєскова маршрут польоту путіна засекретили, бо це "військова таємниця".

Після півгодинного польоту путін заявив, що "можна приймати до складу збройних сил".

Доповнення

Зазначається, що це третій політ путіна на бойовому літаку за 25 років. У 2000 році путін, на той момент виконуючий обов'язки президента, здійснив політ на винищувачі Су-27 як другий пілот.

Згодом у 2005 році Путін керував Ту-160 у процесі випробувань крилатої ракети далекого радіусу дії.

Довідково

Міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160 був розроблений в 1970-х роках. Останні декілька років росія активно говорить про модифікацію бомбардувальника.

Згідно з заявами самих росіян, Ту-160М зберіг зовнішній вигляд, але створювався на новій технологічній базі. Для цього бомбардувальника виготовляють нову серію двигунів НК-32, які дозволять збільшити дальність польоту на тисячу кілометрів.

Окрім того, пропаганда запевняє, що літак має нове пілотажно-навігаційне обладнання, бортовий комплекс зв’язку, система управління, станція радіолокації та комплекс радіоелектронної протидії

Нагадаємо

США мають намір оголосити про нові санкції, які будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс росії і забезпечать виконання попередніх санкцій 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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