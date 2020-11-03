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Путин поговорил с Пашиняном и Алиевым о Нагорном Карабахе

Путин поговорил с Пашиняном и Алиевым о Нагорном Карабахе

Киев  •  УНН

 • 25973 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин обговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

“1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта”, — говорится в сообщении.

Детали переговоров не уточняются.

Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия должна сохранять нейтралитет в вопросе Нагорного Карабаха. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения вида и объема помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности. В МИД РФ заявили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с договором о дружбе, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Никол Пашинян также заявил, что вопрос вовлечения террористов и наемников “в агрессии Азербайджана” против непризнанной Нагорно-Карабахской республики должен стать предметом международного расследования.

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