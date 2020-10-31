Прем'єр Вірменії запросив у Путіна допомогу для "забезпечення безпеки"

"31 жовтень, 2020У листі, зокрема, були підкреслені обставини перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і їх участі в бойових діях проти Нагорного Карабаху", - йдеться у повідомленні.

"З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, які вже мали місце факти посягань на територію РВ, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки грунтуючись на союзницьких відносин між Вірменією і Росією і статті 2 «Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу» від 29 серпня 1997 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше Кремль відмовився коментувати можливість відправки миротворців у регіон Нагірного Карабаху.

Як заявив прем’єр-міністр Вірменії в інтерв’ю газеті The Telegraph, введення російських миротворців міг би стати “оптимальним рішенням” конфлікту в Нагірному Карабасі.

Зі свого боку Азербайджан не заперечує можливості введення міжнародних спостерігачів або миротворців у Нагірний Карабах, але висуне свої умови.