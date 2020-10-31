Премьер Армении запросил у Путина помощь для "обеспечения безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи которую Россия может предоставить Республике Армения. Об этом сообщили в МИД Армении, передает УНН.
“31 октября, 2020 года в письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброс иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха”, — говорится в сообщении.
“Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, которые уже имели место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации по немедленным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи которой Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статьи 2 „Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи“ от 29 августа 1997 года”, — говорится в сообщении.
Ранее Кремль отказался комментировать возможность отправки миротворцев в регион Нагорного Карабаха.
Как заявил премьер-министр Армении в интервью газете The Telegraph, введение российских миротворцев мог бы стать “хорошим решением” конфликта в Нагорном Карабахе.
Со своей стороны Азербайджан не исключает возможности введения международных наблюдателей или миротворцев в Нагорный Карабах, но выдвинет свои условия.