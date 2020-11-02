Прем'єр Вірменії заявив, що "Азербайджан не здатний впоратися самотужки" та "використовує найманців"

“Залучення найманців і терористів в агресію проти Арцаха (невизнана НКР) являє собою загрозу не тільки для Арцаха і Вірменії, а й для міжнародної безпеки, і це питання має стати предметом міжнародного розслідування”, — зазначив він

За словами прем’єр-міністра Вірменії, 10-мільйонний Азербайджан нібито “з величезними доходами від нафти після липня 2020 року сам собі зізнався, що не в змозі самостійно вирішувати свої проблеми безпеки, і звернувся за допомогою до тисяч найманців”, докази чого у Вірменії вже є.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив готовність приїхати в Москву для зустрічі з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим для переговорів щодо Нагірного Карабаху.