Премьер Армении заявил, что "Азербайджан не способен справиться самостоятельно" и "использует наемников"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вопрос вовлечения террористов и наемников “в агрессии Азербайджана” против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должен стать предметом международного расследования, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет УНН.
“Вовлечение наемников и террористов в агрессию против Арцаха (непризнанная НКР) представляет собой угрозу не только для Арцаха и Армении, но и для международной безопасности, и этот вопрос должен стать предметом международного расследования”, — отметил он
По словам премьер-министра Армении, 10-миллионный Азербайджан якобы “с огромными доходами от нефти после июля 2020 года сам себе признался, что не в состоянии самостоятельно решать свои проблемы безопасности, и обратился за помощью к тысячам наемников”, доказательства чего у Армении уже есть.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Нагорному Карабаху.