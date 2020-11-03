Путін поговорив з Пашіняном і Алієвим про Нагірний Карабах

“1 листопада і 2 листопада відповідно відбулися телефонні розмови Володимира Путіна з прем’єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пашіняном і президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Докладно обговорені питання врегулювання нагірно-карабахського конфлікту”, — йдеться в повідомленні.

Деталі переговорів не уточнюються.

Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія повинна зберігати нейтралітет в питанні Нагірного Карабаху. Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням розпочати консультації для визначення виду та обсягу допомоги, яку РФ може надати Вірменії для забезпечення її безпеки. У МЗС РФ заявили, що Москва надасть Єревану всю необхідну допомогу відповідно до договору про дружбу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Нікол Пашинян також заявив, що питання залучення терористів і найманців “в агресії Азербайджану” проти невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повинно стати предметом міжнародного розслідування.