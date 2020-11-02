Президент Азербайджана: Россия должна сохранять нейтралитет в вопросе Нагорного Карабаха
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Россия должна сохранять нейтральную позицию в нагорно-карабахском конфликте, как того требует мандат, выданный ОБСЕ сопредседателям Минской группы. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает АзерТАдж, пишет УНН.
“Во-первых, мы не нападали на Армению. Во-вторых, Россия — сопредседатель Минской группы, и она должна придерживаться нейтральной позиции, как и все сопредседатели, в соответствии с выданным им ОБСЕ мандатом”, — подчеркнул Алиев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности. В МИД РФ заявили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с договором о дружбе, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Напомним, сегодня Никол Пашинян заявил, что вопрос вовлечения террористов и наемников “в агрессии Азербайджана” против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должен стать предметом международного расследования.