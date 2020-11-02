Президент Азербайджану: Росія повинна зберігати нейтралітет у питанні Нагірного Карабаху

“По-перше, ми не нападали на Вірменію. По-друге, Росія — співголова Мінської групи, і вона повинна дотримуватися нейтральної позиції, як і всі співголови, відповідно до виданого ним ОБСЄ мандатом”, — підкреслив Алієв.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням розпочати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку РФ може надати Вірменії для забезпечення її безпеки. У МЗС РФ заявили, що Москва надасть Єревану всю необхідну допомогу відповідно до договору про дружбу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Нагадаємо, сьогодні Нікол Пашинян заявив, що питання залучення терористів і найманців “в агресії Азербайджану” проти невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повинне стати предметом міжнародного розслідування.