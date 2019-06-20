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Путин во время прямой линии резко высказался о Зеленском

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент РФ Владимир Путин обвинил украинского коллегу в отсутствии политической воли и неисполнении предвыборных обещаний. Об этом заявил российский лидер во время прямой линии с гражданами в четверг, передаёт корреспондент УНН.

Путин во время прямой линии резко высказался о Зеленском

“Он (Зеленский — ред,) — талантливый человек. Помню его выступления на КВН в Москве где-то в 2000-х годах. Всё это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели — не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он уже оказался в том месте, где он сейчас оказался, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать. Тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это ядром своей избирательной кампании”, — заявил Путин.

Он напомнил, что во время недавней поездки во Францию Зеленский заявил о том, что не собирается вести переговоры с сепаратистами.

“То есть с представителями этих самых непризнанных республик. А как решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами”, — сказал президент РФ.

“Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. А говорилось во время предвыборной кампании, что они сократятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада.... Ничего не делается, блокада усиливается. Поэтому шаги навстречу (Зеленскому — ред.) это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Путин пообещал “максимально либерализовать” предоставление украинцам гражданства РФ.

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