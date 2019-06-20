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Путін під час прямої лінії різко висловився про Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент РФ Володимир Путін звинуватив українського колегу в відсутності політичної волі та невиконанні передвиборних обіцянок. Про це заявив російський лідер під час прямої лінії з громадянами в четвер, передає кореспондент УНН.

Путін під час прямої лінії різко висловився про Зеленського

“Він (Зеленський — ред,) — талановита людина. Пам’ятаю його виступи на КВН в Москві десь у 2000-х роках. Все це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачили — не смішно. Це не комедія, це трагедія. І якщо він вже опинився в тому місці, де він зараз опинився, став главою держави, то потрібно ці проблеми вирішувати. Тим більше що в ході виборчої кампанії він неодноразово про це говорив і зробив це ядром своєї виборчої кампанії”, — заявив Путін.

Він нагадав, що під час недавньої поїздки до Франції Зеленський заявив про те, що не збирається вести переговори з сепаратистами.

“Тобто з представниками цих самих невизнаних республік. А як вирішувати цю проблему? У сучасній історії немає жодного прикладу, коли конфлікти подібного роду вирішувалися б без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами”, — сказав президент РФ.

“Більш того, обстріли з боку ВСУ збільшилися. А йшлося під час передвиборної кампанії, що вони скоротяться. Говорилося про те, що буде припинена блокада... Нічого не робиться, блокада посилюється. Тому кроки назустріч (Зеленському — ред.) це найпростіше. Потрібна політична воля з боку українського керівництва”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Путін пообіцяв “максимально лібералізувати” надання українцям громадянства РФ.

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