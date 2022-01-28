Путин во время переговоров с Макроном заявил, что он "не хочет эскалации украинского кризиса"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин заявил президенту Эммануэлю Макрону, что хочет продолжать диалог с Западом и "не хочет эскалации ситуации вокруг Украины", заявил официальный представитель французского президента после разговора двух лидеров в пятницу, информирует УНН.
Цитата
"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог и что нам нужно работать над выполнением Минских договоренностей, — информировал чиновник после телефонного разговора между двумя лидерами, имея в виду четырехсторонние переговоры между Францией, Германией, Россией и Украиной относительно конфликта на востоке Украины, который начался в 2014 году. - Он сказал, что не хочет эскалации".
Детали
Пресс-секретарь французского президента сообщил, что Путин повторил, что Соединенные Штаты и НАТО должны предложить России "гарантии безопасности".
По словам чиновника, Макрон ясно дал понять, что необходимо уважать суверенитет соседних стран.
Путин говорил с Макроном после того, как Соединенные Штаты и НАТО представили ответы на требования России по безопасности. Кремль заявил, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не ответили на основные требования России по безопасности, но Москва готова продолжать переговоры.
Дополнение
Москва сосредоточила войска близ Украины и требовала от Запада "гарантий безопасности", включая обещание, что НАТО никогда не позволит Киеву присоединиться к возглавляемому США альянсу.
В течение пяти лет своего пребывания на посту президента Франции Макрон стремился к диалогу с Путиным, порой вызывая раздражение своих союзников в отношении Европейского Союза.
Западные страны обеспокоены тем, что Россия может вторгнуться в Украину, хотя Россия отрицает, что планирует это сделать.