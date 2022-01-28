Не врахували принципові занепокоєння РФ: Путін поскаржився Макрону на відповіді США і НАТО на "гарантії безпеки"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном вперше прокоментував письмові відповіді США і НАТО на проекти угод про "гарантії безпеки" і поскаржився, що "принципові занепокоєння Росії так і не врахували", передає УНН із посиланням на Кремль.
Деталі
Як повідомили у Кремлі, Володимир Путін у розмові зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проекти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями.
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"Разом з тим звернуто увагу, що в американській та натовській відповідях так і не було враховано таких принципових занепокоєнь Росії, як недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 роки, коли було підписано Основний акт Росія – НАТО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як повідомили у Кремлі, "проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія – НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн".
Доповнення
Раніше США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.