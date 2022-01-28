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Путін під час переговорів з Макроном заявив, що він "не хоче ескалації української кризи"

Путін під час переговорів з Макроном заявив, що він "не хоче ескалації української кризи"

Київ • УНН

 • 29267 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Еммануелю Макрону, що хоче продовжувати діалог із Заходом і "не хоче ескалації ситуації навколо України", заявив офіційний представник французького президента після розмови двох лідерів у п'ятницю, інформує УНН.

Цитата

"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог і що нам потрібно працювати над виконанням Мінських домовленостей, — інформував чиновник після телефонної розмови між двома лідерами, маючи на увазі чотиристоронні переговори між Францією, Німеччиною, Росією та Україною щодо конфлікту на сході України, який розпочався у 2014 році. — Він сказав, що не хоче ескалації".

Деталі

Речник французького президента повідомив, що Путін повторив, що Сполучені Штати та НАТО мають запропонувати Росії "гарантії безпеки".

За словами чиновника, Макрон ясно дав зрозуміти, що необхідно шанувати суверенітет сусідніх країн.

Путін розмовляв з Макроном після того, як Сполучені Штати та НАТО представили відповіді на вимоги Росії щодо безпеки. Кремль заявив, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не відповіли на основні вимоги Росії щодо безпеки, але Москва готова продовжувати переговори.

Доповнення

Москва зосередила війська поблизу України і вимагала від Заходу "гарантій безпеки", включаючи обіцянку, що НАТО ніколи не дозволить Києву приєднатися до очолюваного США альянсу.

Протягом п'яти років свого перебування на посаді президента Франції Макрон прагнув діалогу з Путіним, часом викликаючи роздратування своїх союзників щодо Європейського Союзу.

Західні країни стурбовані тим, що Росія може вторгнутися до України, хоча Росія заперечує, що планує це зробити.

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