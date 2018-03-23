Путин победил: ЦВК РФ опубликовал официальные итоги выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Центризбирком России опубликовал официальные итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Сообщают, что Владимир Путин победил с 76,69% голосов. Таким образом, за Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов (8 659 206 россиян), третьим — Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов (4 154 985 избирателей). Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).
Центризбирком РФ признал выборы "действительными и состоявшимися".
Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил, что дату инаугурации в Кремле назовут позже, а сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.
Напомним, на пост главы государства РФ претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Как сообщал УНН, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатических учреждений России, кроме граждан, имеющих дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.