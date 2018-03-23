Путін переміг: ЦВК РФ опублікував офіційні підсумки виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Центрвиборчком Росії опублікував офіційні підсумки виборів президента. Перемогу здобув чинний глава держави Володимир Путін, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляють, що Володимир Путін переміг з 76,69% голосів. Таким чином, за Путіна проголосували 56 мільйонів 430 тисяч 712 виборців.
Другим став кандидат від КПРФ Павло Грудінін, отримавши 11,77% голосів (8 659 206 росіян), третім - Володимир Жириновський, який набрав 5,65% голосів (4 154 985 виборців). Телеведуча Ксенія Собчак стала четвертою з 1,68% голосів (1 238 031 виборець).
Центрвиборчком РФ визнав вибори "дійсними і такими, що відбулися".
Прес-секретар глави держави РФ Дмитро Пєсков заявив, що дату інавгурації в Кремлі назвуть пізніше, а сьогодні Путін виступить зі зверненням до росіян.
Нагадаємо, на пост глави держави РФ претендували вісім кандидатів: Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.
Як повідомляв УНН, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента. Виборчі дільниці були відкриті навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які мають дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.