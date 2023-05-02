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путин не поедет в ЮАР на саммит, поскольку получил сигнал, что проигрывает игру с правосудием - Кулеба

путин не поедет в ЮАР на саммит, поскольку получил сигнал, что проигрывает игру с правосудием - Кулеба

Киев • УНН

 • 412174 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин не поедет в Южно-Африканскую Республику, поскольку получил сигнал, что проигрывает в споре с правосудием, заявил в эфире “Завтрак 1+1” министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что он (путин – ред.) не поедет, потому что Южно-Африканская Республика все показала, что можно, конечно, играть в политику и любовь к путину. Однако, когда их руководство сказало, что они вообще выйдут из МУС ради путина, но на следующий день стало понятно, кто где находится, и на что способен, когда вышли другие люди и сказали, что “мы остаемся в составе МУС”, а на третий день сказали, что путина подключат онлайн, чтобы не арестовывать его. Это очень четкий сигнал странам мира – не играйте. А этих стран – 123 страны-участницы Римского Статута, и это больше половины мира. Каждая из них обязана арестовать путина, и ЮАР показала, что даже они не способны отказаться от своих обязательств’”, – подчеркнул Кулеба.

Детали

Объясняя, будет ли возможность арестовать диктатора, если он не покинет территории рф, министр отметил, что процесс правосудия никогда не является быстрым. В то же время даже те, кто до сих пор поддерживает связь с диктатором, понимают, что он настолько токсичен, что стоять рядом с ним – недопустимо.

“Когда-нибудь возможность его ареста наступит. Международное правосудие никогда не является быстрым. Нравится нам это или нет, – но оно всегда медленное. Даже Нюрнбергский трибунал занимал полтора года. Поэтому сейчас эти все процедуры еще сложнее, потому что там есть верховенство права, процессуальное право, и это все надо соблюдать. Но вопрос же в другом. Когда-то “неприкосновенный, величественный, все сияющий” путин официально, согласно ордеру прокурора МУС, является военным преступником, которого обвинили в похищении детей. И это, как бросить с облака сразу в ад, с точки зрения внешней политики. И его команда может трястись над ним, но они все понимают, что это путь в один конец”, – подытожил глава МИД.

Дополнение

В Южно-Африканской Республике отметили, что им придется выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора владимира путина, если он приедет в страну.

Несмотря на то, что Южно-Африканская Республика отказалась поддержать санкции против рф или осудить ее агрессию в Украине, она не может уклониться от Римского статута, который обязывает ее выполнять решения МУС.

Украинские Национальные Новости

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