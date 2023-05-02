путін не поїде до ПАР на саміт, оскільки отримав сигнал, що програє гру із правосуддям – Кулеба

Цитата

“Я думаю, що він (путін – ред.) не поїде, тому що Південна Африканська Республіка всі показала, що можна, звісно, гратися у політику та любов до путіна. Проте, коли їхнє керівництво сказало, що вони, взагалі, вийдуть з МКС заради путіна, але наступного дня стало зрозуміло, хто де знаходиться, та на що здатен, коли вийшли інші люди та сказали, що “ми залишаємося у складі МКС”, а на третій день сказали, що путіна підключать онлайн, щоб не арештовувати його. Це дуже чіткий сигнал країнам світу – не грайтеся. А цих країн – 123 країни-учасниці Римського Статуту, і це більше половини світу. Кожна з них зобов’язана заарештувати путіна, і ПАР показала, що навіть вони не здатні відмовитися від своїх зобов’язань”, – наголосив Кулеба.

Деталі

Пояснюючи, чи буде можливість заарештувати диктатора, якщо він не покине території рф, міністр наголосив, що процес правосуддя ніколи не є швидким. Водночас навіть ті, хто досі підтримує зв’язок із диктатором, розуміють, що він настільки токсичний, що стояти поруч із ним – неприпустимо.

“Колись можливість його арешту настане. Міжнародне правосуддя ніколи не є швидким. Подобається нам це, чи ні – але воно завжди є повільним. Навіть Нюрнберзький трибунал займав півтора року. Тому зараз ці всі процедури є ще складнішими, бо там є верховенство права, процесуальне право, і це все треба дотримуватися. Але питання ж в іншому. Колись “недоторканний, величний, все осяйний” путін є офіційно, відповідно до ордера прокурора МКС, воєнним злочинцем, якого звинуватили у викраденні дітей. І це, як кинути з хмари одразу у пекло, з точки зору зовнішньої політики. І його команда може труситися над ним, але вони всі розуміють, що це шлях в один кінець”, – підсумував голова МЗС.

Доповнення

У Південно-Африканській Республіці зазначили, що їм доведеться виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо він приїде в країну.

Не зважаючи на те, що Південно-Африканська Республіка відмовилася підтримати санкції проти рф або засудити її агресію в Україні, вона не може ухилитись від Римського статуту, який зобов'язує її виконувати рішення МКС.