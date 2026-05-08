путин назвал "терактом" удар по авиацентру в ростове

российский диктатор владимир путин назвал "терактом" удар по Ростовскому авиацентру. Он добавил, что атака Киева могла поставить под угрозу безопасность гражданской авиации, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин на заседании совбеза рф заявил, что удар по зданию "Аэронавигации юга россии" мог "отразиться на безопасности гражданских судов". Он назвал атаку "актом террористического характера".

Это, безусловно, могло бы отразиться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло благодаря высокопрофессиональной работе наших авиационных диспетчеров - сказал путин.

Как сообщили в минобороны рф, работу 13 аэропортов на юге рф приостановили из-за попадания беспилотников в административное здание аэронавигации в ростове.