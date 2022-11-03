пути приказал выплатить мобилизованным и контрактникам по 195 тыс. рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент россии владимир путин подписал указ, согласно которому мобилизованные военнослужащие и проходящие военную службу по контракту получат единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей (чуть больше 3 тыс. долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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Ранее ISW сообщали о случаях, когда мобилизованные выражали недовольство тем, что не выплачивают обещанные рубли. Они также жаловались на плохие условия содержания, проблемы с обмундированием и отсутствие выплат.
19 октября на заседании Совбеза путин заявил, что ежемесячная помощь каждого мобилизационного составит 195 тысяч рублей.
Российские СМИ также сообщают, что первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета "Единой россии" Андрей Турчак предложил главе правительства установить единовременные выплаты в 195 тысяч рублей для мобилизованных.
Напомним
Кремль уже сталкивается с трудностями относительно предоставления обещанной компенсации и проблемами, усиливающими социальное напряжение в российском обществе.