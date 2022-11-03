путін наказав виплатити мобілізованим та контрактникам по 195 тис. рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент росії володимир путін підписав указ, згідно з яким мобілізовані військовослужбовці та ті, хто проходить військову службу за контрактом, отримають одноразову виплату у розмірі 195 тис. рублів (трохи більше ніж 3 тис. доларів). Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
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Раніше ISW повідомляли про випадки, коли мобілізовані висловлювали невдоволення тим, що не виплачують обіцяні рублі. Вони також скаржилися на погані умови утримання, проблеми з обмундируванням та відсутність виплат.
19 жовтня на засіданні Ради безпеки путін заявив, що щомісячна допомога кожного мобілізаційного становитиме 195 тисяч рублів.
Російські ЗМІ також повідомляють, що перший віце-спікер Ради Федерації та секретар генради "Єдиної росії" Андрій Турчак запропонував голові уряду встановити одноразові виплати в 195 тисяч рублів для мобілізованих.
Нагадаємо
Кремль уже стикається з труднощами щодо надання обіцяної компенсації та проблемами, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.