путін наказав виплатити мобілізованим та контрактникам по 195 тис. рублів

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Раніше ISW повідомляли про випадки, коли мобілізовані висловлювали невдоволення тим, що не виплачують обіцяні рублі. Вони також скаржилися на погані умови утримання, проблеми з обмундируванням та відсутність виплат.

19 жовтня на засіданні Ради безпеки путін заявив, що щомісячна допомога кожного мобілізаційного становитиме 195 тисяч рублів.

Російські ЗМІ також повідомляють, що перший віце-спікер Ради Федерації та секретар генради "Єдиної росії" Андрій Турчак запропонував голові уряду встановити одноразові виплати в 195 тисяч рублів для мобілізованих.

Нагадаємо

Кремль уже стикається з труднощами щодо надання обіцяної компенсації та проблемами, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.