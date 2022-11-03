У росії стикаються з “пустими” обіцянками щодо виплати мобілізованим на війну проти України — ISW

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Російські Telegram-канали оприлюднили кадри, як мобілізовані в Ульяновську вийшли на протестування з приводу питань оплати. Інші кадри з Чувашії показують, як імовірно російський місцевий чиновник кричить на протестуючих мобілізованих, що він не обіцяв їм виплату 300 000 рублів.

Сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тисяч рублів.

Кремль повинен буде продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість морального духу серед спеціального зібрання сил росії. ISW також повідомляв, що Кремль розпалює конфлікт у російських військових формуваннях, об’єднаних з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування.

Нагадаємо

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України.