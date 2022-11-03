В России сталкиваются с "пустыми" обещаниями по выплате мобилизованным на войну против Украины — ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кремль уже сталкивается с трудностями в предоставлении обещанной компенсации и проблемами, усиливающими социальное напряжение в российском обществе.
Об этом говорится в отчете американского института изучения войны, передает УНН.
Детали
Российские Telegram-каналы обнародовали кадры, как мобилизованные в Ульяновске вышли на протест по поводу вопросов оплаты. Другие кадры из Чувашии показывают, как предположительно российский местный чиновник кричит на протестующих мобилизованных, что он не обещал им выплату 300 000 рублей.
Семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тысяч рублей.
Кремль должен будет продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство нравственного духа среди специального собрания сил россии. ISW также сообщал, что Кремль разжигает конфликт в российских военных формированиях, объединенных из разных источников, предлагая различные выплаты, льготы и лечение.
Напомним
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о значительных проблемах с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины.