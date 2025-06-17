путин и Си Цзиньпин готовятся к телефонному разговору на этой неделе – росСМИ
Киев • УНН
путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе. Они обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента рф.
Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента рф Юрий Ушаков, во время беседы они обсудят, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
"путин на этой неделе проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином", - сообщил Ушаков.
Как отмечает издание, "в ходе беседы будет уделено внимание текущей ситуации на Ближнем Востоке".
Напомним
14 июня российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о военной операции Израиля против Ирана, а также о переговорах рф и Украины.
путин заявил трампу, что рф готова к переговорам с украиной после 22 июня14.06.25, 19:43 • 4814 просмотров